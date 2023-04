Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Zigarettenautomat aufgebrochen - Unfallfluchten

Aspach: Feuerwehreinsatz in Altenheim

Eine Bewohnerin eines Altenheims in der Karlstraße erlitt am Montag gegen 13 Uhr beim Kochen einen Kreislaufzusammenbruch. Währenddessen brannte ihr das Essen ein, wobei auch das Zimmer verqualmte. Die örtliche Feuerwehr wurde hinzugezogen, die mit drei Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort waren. Die ältere Dame musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Gebäude nahm bei dem Vorfall kein Schaden.

Auenwald: Unfallflucht

In der Hölderlinstraße ereignete sich zwischen Samstag- und Sonntagabend eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahre streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand stehenden VW Golf und beschädigte diesen erheblich. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Rudersberg: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Freitag und Sonntagabend 19 Uhr öffnete ein Dieb gewaltsam einen Zigarettenautomaten am Marktplatz und entwendete aus diesem Zigaretten, sowie Bargeld im dreistelligen Bereich. Zudem entstand am Automat Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Polizeiposten Rudersberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07183 929316 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 09:15 Uhr und 10:40 Uhr einen geparkten Seat auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Kalkofenstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun unter der Telefonnummer 07151 950422 nach Hinweisen zum noch unbekannten Unfallverursacher.

