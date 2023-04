Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Erneut eingeschlagene Scheiben, weiterer Einbruchsversuch und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Eingeschlagene Scheiben bei der Agentur für Arbeit

Erneut schlug ein Unbekannter mehr als 30 Scheiben am Gebäude der Agentur für Arbeit in der Julius-Bausch-Straße ein. Der Sachschaden, der am Sonntag gegen 17 Uhr bekannt wurde, wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang fiel ein Mann auf, bei dem es sich um den Täter handeln könnte. Dieser wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 175-180 cm groß, mit graubraunen kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine blaue Jeans und einen blauen Pullover. Er entfernte sich mit einem türkisfarbenen Herrenfahrrad in Richtung des dortigen Einkaufzentrums bzw. grob Richtung Burgstallstraße. Weitere Hinweise auf den Mann oder andere Personen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Weiterer Einbruchsversuch

Nachdem bereits am Montagmorgen über einen Einbruchsversuch in ein Cafe in der Rittergasse berichtet wurde, wurde mittlerweile ein weiterer Einbruchsversuch in der Innenstadt bekannt. Demnach versuchte ein Einbrecher zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Montagmorgen vergeblich eine Türe sowie ein Fenster eines Geschäftes in der Roßstraße aufzuhebeln. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise werden auch in diesem Fall vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 erbeten.

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 3 Uhr am Montagmorgen befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Lkw die B 466 zwischen Neresheim und Großkuchen. Eigenen Angaben zufolge musste er dort einem die Fahrbahn querenden Tier ausweichen, weshalb er mit seinem Lkw von der Straße abkam. Zur Bergung des Fahrzeuges und Reinigung der Fahrbahn musste die Straße teilweise gesperrt werden; der 41-Jährige blieb unverletzt.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen 13.30 Uhr und 16.10 Uhr am Sonntagnachmittag wurde ein Mercedes Benz beschädigt, welcher in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Daimlerstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 3000 Euro. Der Fahrzeugbesitzer verständigte die Polizei, nachdem er die Beschädigungen bemerkt hatte; diese konnte das Verursacherfahrzeug in unmittelbarer Nähe feststellen und somit den 70 Jahre alten Schadensverursacher rasch ermitteln.

Westhausen: Aufgefahren - 5000 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste ein 58-Jähriger seinen Mercedes Benz am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr auf der B 29 Höhe Einmündung B 290 anhalten. Eine 54-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Touran auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt

Aalen: Widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang

Auf rund 8500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr im Einmündungsbereich Julius-Bausch-Straße/Obere Bahnstraße entstand. Eine 62-Jährige fuhr mit ihrem Opel in die Einmündung ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 42-Jährigen kam. Beide Fahrerinnen gaben an, bei für sie geltendem Grünlicht losgefahren zu sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr beschädigte ein 63-Jähriger mit seinem Fahrzeug einen Pkw der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Alten Heidenheimer Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Der Verursacher, der einfach davongefahren war, konnte rasch ermittelt werden. Er stand zur Unfallzeit unter Alkoholeinwirkung, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Einen Führerschein konnten die Beamen nicht sicherstellen, da der 63-Jährige gar nicht im Besitz eines solchen ist.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Unbekannte verursachten zwischen 13 Uhr und 19 Uhr am Sonntag einen Sachschaden von rund 500 Euro, als sie eine Wand im Vorraum der öffentlichen Toilette in der Oberamtsstraße beschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof: Kupferteile entwendet

Rund 300 kg Kupfer im Wert von ca. 1500 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr aus einem Container, der in der Deinbacher Straße aufgestellt ist. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib des Diebesgutes bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Vorfahrt missachtet - ein Leichtverletzter

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 1500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 7 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit bog eine 58-Jährige mit ihrem Ford Transit von der Stuttgarter Straße kommend, nach links in die Wilhelmstraße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 52 Jahre alten Kia-Fahrers, der beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leicht verletzt wurde.

Waldstetten-Wißgoldingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstagmorgen, 9 Uhr und Sonntagmorgen, 7 Uhr einen Ford, der in dieser Zeit in der Straße "Zur Vorstadt" abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 21 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag zu. Gegen 13 Uhr befuhr der Zweiradfahrer die Landesstraße 1160 zwischen Degenfeld und Weiler, wo er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Mutlangen gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

