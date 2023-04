Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kupfer-Diebstahl und Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Kipfer-Diebstahl

Von einem Betriebsgelände in der Friedrich-Bergius-Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, dem 14.04.2023 und Freitag, dem 21.04.2023 eine größere Menge Kupfer. Bei dem Kupfer handelt es sich um Rohmaterial und Kupferkabel. Aufgrund der entwendeten Menge wird davon ausgegangen, dass die Diebe das Diebesgut Der Wert des Diebesgutes entweder über die Friedrich-Bergius-Straße oder die Burgbergstraße mittels eines größeren Fahrzeugs abtransportiert haben. Der Wert des entwendeten Metalls dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Satteldorf: Von Fahrbahn abgekommen

Gegen 8:30 Uhr am Montag war eine 25-Jährige mit einem Audi auf der K2504 unterwegs. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ins Bankett ab und rutschte anschließend in den Straßengraben. Hierbei kam es auch zum Zusammenstoß mit einem Baum, bei dem durch den Aufprall die Baumkrone abbrach. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

