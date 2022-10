Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar - Hälfte der Wohnungseinbrüche gescheitert

Oberhausen (ots)

Wie wirkungsvoll gut gesicherte Türen und Fenster die eigenen 4-Wände gegen skrupellose Wohnungseinbrecher schützen, zeigen erneut die gescheiterten Taten der vergangenen Woche.

Drei der angezeigten Wohnungseinbrüche waren gescheitert.

Auf der Liebknechtstraße versuchten Kriminelle eine gut gesicherte Wohnungseingangstür aufzuhebeln.

In Borbeck (Buschkämpen) überwanden Einbrecher einen Sichtschutz und versuchten dann die gut gesicherte Terrassentür eines Reihenhauses aufzuhebeln.

Auf der Steeler Straße bot die gut gesicherte Kellertür eines Einfamilienhauses den Tätern die Stirn.

In allen Fällen blieben die Einbruchsversuche erfolglos und hinterließen (nur) die Hebelmarken, an denen unsere Kriminaltechniker nach Täter- und Vergleichsspuren suchten, um so Täter zu identifizieren und/oder die Taten den Tätern oder Tätergruppen beweissicher zuordnen zu können.

An drei weiteren Tatorten hielten die Sicherungen den Einbrechern nicht stand. Hier entkamen sie unerkannt mit ihrer Beute. Technisch gut gesicherte Häuser und Wohnungen sind im Zusammenspiel mit wachsamen und couragierten Nachbarn die Garanten für eine erfolgreiche Bekämpfung skrupelloser Wohnungseinbrecher.

Besonders die unverschlossenen Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern üben eine magische Anziehungskraft auf die Verbrecher aus. Einmal unerkannt ins Treppenhaus gelangt, suchen sie routiniert nach Wohnungen, deren Bewohner zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause sind.

Dann schlagen sie schnell und skrupellos zu und verschwinden genauso schnell, wie sie gekommen waren.

Aber schon einfache Verhaltensregeln sorgen dafür, dass sich die Wohnungseinbrecher gar nicht erst für Ihre 4-Wände interessieren.

So sind z.B. auch "auf Kipp" stehende Fenster in den oberen Etagen für akrobatische Einbrecher eine "gute Gelegenheit" - und Gelegenheit macht bekanntlich ja Diebe.

Unsere Polizeiexperten beraten Sie umfassend und individuell und nach wie vor kostenlos - auch in Ihren eigenen 4-Wänden!

(Terminvereinbarungen unter 0208 826 3511 / mehr Informationen auf https://oberhausen.polizei.nrw/artikel/wohnungs-einbruchsradar) Polizisten brauchen in ihrem Kampf gegen die Wohnungseinbrecher und andere Kriminelle die Augen und Ohren aller Oberhausener und Oberhausenerinnen und appellieren:

Teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort per Notruf 110 mit!

Streifenwagen und Zivilfahnder sind rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und klären das sofort - VERSPROCHEN!

