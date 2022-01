Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bewohnerin überrascht Einbrecher am Küchenfenster

Mönchengladbach (ots)

Eine aufmerksame Wohnungsinhaberin hat einen Einbrecher am Sonntagabend, 30.01.2022, an der Mathildenstraße in Schrievers auf frischer Tat ertappt.

Die 72-Jährige befand sich gegen 20:30 Uhr in ihrem Badezimmer im ersten Stock des Mehrfamilienhauses, als sie verdächtige Geräusche aus der Küche wahrnahm. Die Frau ging in das Zimmer und entdeckte dort einen unbekannten Mann auf der Fensterbank. Dieser machte sich gerade an dem Fenster zu schaffen. Als sie den Mann laut Ansprach, flüchtete der Mann.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 170 cm groß, dünne Statur, circa 25 Jahre alt, schwarze Kapuze, weiße Turnschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

