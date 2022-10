Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Oberhausen (ots)

Eine interessante Vorgeschichte soll zu den turbulenten Ereignissen geführt haben, die, am Tag der Deutschen Einheit (3.10.), zur vorläufigen Festnahme von zwei Teenagern geführt hatten.

Die Geschichte soll am Abend zuvor in Essen-Frohnhausen begonnen haben. Dort hatte sich nach eigenen Angaben ein 17-jähriger Oberhausener (afghanisch) aufgehalten, als er zufällig auf der Straße einen Renault-Schlüssel liegen sah. Mit seiner "Fundsache" machte sich der "Finder" zu Fuß auf die Suche nach dem dazugehörigen Duisburger Twingo. Nach eigenen Aussagen hatte er den dann tatsächlich auch in einem anderen Stadtteil, mehr als 10 Kilometer vom Fundort entfernt, endlich gefunden.

Nachdem er den Wagen geöffnet hatte und damit umhergefahren war, traf er dann wiederum zufällig einen ebenfalls 17-jährigen Bekannten (syrisch), der dann zu ihm in das gestohlenen Auto gestiegen war.

Ohne Führerschein und ohne Licht fuhren sie nach Oberhausen, wo das Duo auf der Kreuzung Mülheimer Straße / Danziger Straße die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich gezogen hatte.

Auf die nun unweigerlich folgenden, deutlich sichtbaren und unüberhörbaren Anhaltesignale reagierte der Fahrzeugdieb mit einer rasanten Flucht. Nur wenige Metern weiter krachte er auf der Gewerkschaftsstraße in einen geparkten Jeep (ca. 2.500 EUR Schaden).

Die Polizisten waren sofort am Unfallort und verhinderten eine weitere Flucht. Mit Handschellen gesichert fanden sich Fahrer und Beifahrer schon wenig später zur Sachverhaltsklärung auf der Polizeiwache wieder.

Hier zeigte ein Alco-Test beim Fahrer, zusätzlich zu den anderen Verstößen, auch noch eine erhöhte Atemalkoholkonzentration. Zudem bemerkten die Polizisten typische Anzeichen von Drogenkonsum, was zusammengenommen wiederum die Entnahme beweissichernder Blutproben zur Folge hatte.

Die Polizisten stellten den gestohlenen und durch den Unfall stark beschädigte Renault (6.000 EUR Schaden) sowie alle bei den beiden Tatverdächtigen aufgefundenen Wertsachen sicher. Nach dem alle polizeilichen Maßnahmen ihren vorläufigen Abschluss gefunden hatten, konnten die beiden Oberhausener dann auch wieder ihres Weges ziehen.

Für den Fahrzeugdiebstahl, das Fahren ohne Führerschein, die Straßenverkehrsgefährdung und alle weiteren relevanten Verstöße werden sie sich aber wohl schon bald verantworten müssen.

