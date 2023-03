Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrug durch falschen Mitarbeiter der Wasserwerke

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstagabend, dem 18.03.2023, wurde eine Seniorin in der Bleichstraße in Ludwigshafen Geschädigte eines Betrugs. Die Frau wurde gegen 21 Uhr in ihrer Wohnung durch einen Mann aufgesucht, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Der unbekannte Täter gab vor, einen Wasserschaden in der Wohnung überprüfen zu müssen. Im Rahmen seiner Tätigkeit innerhalb der Wohnung ließ sich der Mann unter einem Vorwand einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag aushändigen. Kurz darauf verließ er die Wohnung. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- ca.160cm groß - schwarze Haare - schwarzer Bart - langer schwarzer Mantel - schwarze Hose - schwarze Schuhe - Handschuhe

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/963-2773 oder E-Mail: kiludwigshafen@polizei.rlp.de an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell