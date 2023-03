Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand nach Ladendiebstahl

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstag, dem 18.03.2023 um 18:45 Uhr, kam es in der Rhein-Galerie in Ludwigshafen zu einem Ladendiebstahl. Der 20-jährige Tatverdächtige aus Germersheim wurde durch einen Ladendetektiv bei der Tat beobachtet und im Einkaufscenter verfolgt. Der mutmaßliche Ladendieb sowie dessen 27-jähriger Begleiter konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten noch im Einkaufszentrum angetroffen werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme zeigte sich der Begleiter des Beschuldigten aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, störte deren Maßnahmen und leistete bei der Durchsetzung eines Platzverweises Widerstand. Im Rahmen der Widerstandshandlung wurden sowohl einer der Polizeibeamten, als auch der Beschuldigte leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die beiden Beteiligten wurden in Gewahrsam genommen und zur Polizeidienststelle verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell