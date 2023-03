Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in Mundenheim

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Freitag, 17.03.2023 kam es gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Saarlandstraße / Oberstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Eine ältere Dame habe mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl eine rote Fußgängerampel überfahren, wobei sie dabei mit der Beifahrerseite eines Autos zusammengestoßen sei, das von der Saarlandstraße in die Oberstraße abgebogen sei. Die Frau hat sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Fahndungsmaßnahmen nach der mutmaßlichen Unfallverursacherin verliefen ohne Erfolg. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Hinweise zu der Frau mit dem elektrischen Krankenfahrstuhl nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon: 0621/963-2122 oder E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell