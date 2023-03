Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raubüberfall in der Gartenstadt

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Freitag, 17.03.2023 gegen 13:30 Uhr kam es in der Hochfeldstraße in der Gartenstadt in Ludwigshafen zu einem Raubüberfall auf eine 65-jährige Frau. Der bislang unbekannte Täter habe die Geschädigte auf dem Gehweg zu Boden gestoßen und ihre Geldbörse entwendet. Anschließend sei der Täter zu Fuß über die Buchenstraße in Richtung Raschigstraße geflüchtet. Zeugenangaben zur Folge habe es sich bei dem Tatverdächtigen um eine ca. 20 Jahre alte, männliche Person gehandelt. Der Mann sei von schlanker Statur gewesen und habe dunkle Kleidung sowie eine schwarze Kappe getragen. Es wurden umfassende Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Tatorts sowie Zeugenbefragungen durchgeführt. Teile des Diebesguts konnten in Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt werden. Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist zum fraglichen Zeitpunkt eine verdächtige Person in der Nähe des Tatorts aufgefallen?

Hinweise an:

Kriminalinspektion Ludwigshafen

Wittelsbachstraße 3, 67061 Ludwigshafen am Rhein Telefon 0621/963-0 E-Mail: kiludwigshafen@polizei.rlp.de

Außerhalb der Geschäftszeiten an:

Kriminaldauerdienst Ludwigshafen Telefon 0621/963-2773

