Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hagener Hauptbahnhof: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl

Hagen (ots)

Am Montagnachmittag (06. März) kontrollierten Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft suchte per Haftbefehl nach ihm.

Gegen 13:40 Uhr hielten Bundespolizisten am Eingang des Hauptbahnhofs Hagen einen Polizeibekannten an. Die Beamten ermittelten, dass die Staatsanwaltschaft Hagen nach dem 53-Jährigen fahnden ließ.

Das Amtsgericht Hagen hatte gegen den Deutschen Untersuchungshaft angeordnet, da er in Verdacht steht mehrere Straftaten begangen zu haben. So wird ihm vorgeworfen, dass er im letzten Jahr über 30-mal gegen ein bestehendes Bahnhofsverbot verstoßen, eine Person körperlich angegriffen und in drei Fällen Polizisten beleidigt haben soll.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz fest und durchsuchten ihn. Anschließend wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell