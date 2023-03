Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Neue "Masche" mit Blumenstrauß? - Bundespolizei nimmt Parfümdieb fest

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Gestern Mittag nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Parfümdieb fest, der sich vermutlich zur Tarnung einen Strauß Blumen besorgt hatte.

Am 06.03.2023 gegen 13:00 Uhr wurde die Bundespolizei vom Ladendetektiv einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof zur Hilfe gerufen. Er hatte beobachtet, wie ein Mann mit einem Blumenstrauß in der Hand ein Parfüm im Wert von ca. 90 Euro eingesteckt hatte und geflohen war. In der Haupthalle sprachen die Einsatzkräfte den Wohnungslosen an. Der 19-jährige Marokkaner war der Bundespolizei bereits bekannt, weil er am Vormittag schon ohne Fahrkarte den Zug genutzt hatte und Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und Unerlaubtem Aufenthalt erhielt.

Ob der Blumenstrauß gezielt zur Tarnung eingesetzt wurde oder das Parfüm als Geschenk zum Blumenstrauß gedacht war, ist noch Teil der bundespolizeilichen Ermittlungen.

Die Streife nahm den Mann fest und leitete ein weiteres Strafverfahren wegen "Diebstahl" ein. Der Festgenommene wird am heutigen Tag (07.03.2023) dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell