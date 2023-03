Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Per Haftbefehl gesuchter Reisender in der Regionalbahn RE 19 verhaftet

Kleve - Emmerich (ots)

Am Sonntagmittag, den 5. März 2023 um 13:40 Uhr überprüfte die Bundespolizei einen Polen in der Regionalbahn RE 19 auf Höhe des Haltepunktes Praest. Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen Straßenverkehrsgefährdung vorlag. Demnach wurde der Gesuchte im Juli 2022 zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Da der 35-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er vor Ort durch die Bundespolizei verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle nach Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Reisende zur Verbüßung seiner 90-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kleve gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell