Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht Zeugen nach versuchtem Diebstahl eines Fahrausweisautomaten am Bahnhof Weeze

Kleve - Weeze (ots)

In der Nacht von Sonntag, 5. März 2023 auf Montag, 6. März 2023 versuchten drei unbekannte Täter einen Fahrausweisautomaten am Bahnhof in Weeze zu entwenden. Der Automat war bereits in der Nacht von Samstag dem 4. März 2023 auf Sonntag umgeworfen und dadurch aus der Bodenverankerung gerissen worden. Ein aufmerksamer Bürger meldete sich telefonisch Sonntagnacht um 02:15 Uhr bei der Landespolizei und teilte mit, dass drei Personen am Bahnhof in Weeze einen Fahrausweisautomaten vom Fundament trennten und diesen auf einen Handtransportwagen / Bollerwagen aufluden. Kurz vor Eintreffen der Polizei am Tatort flüchteten die Tatverdächtigen dann zu Fuß über die Gleise in Richtung Kevelaer. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung teilte ein weiterer Zeuge einer Streifenwagenbesatzung mit, dass er drei dunkel gekleidete Personen vom Holtumsweg fußläufig kommend in Richtung Königsberger Straße gesehen habe.

Die Bundespolizeiinspektion Kleve hat zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen die das Ereignis beobachtet haben um sachdienliche Hinweise. Zur Aufklärung der Tat ist insbesondere die Herkunft und die Eigentums- und Besitzverhältnisse des Handtransportwagens für die Bundespolizei von Interesse. Hinweise können unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 (24 Stunden erreichbar) gegeben werden

