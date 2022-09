POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.09.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Gemmingen-Stebbach: Einbruch in Tennisclub Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Freitag Zutritt zu einem Vereinsheim in Gemmingen-Stebbach. Der oder die Täter gelangten zwischen 21.45 Uhr am Donnerstag und 9 Uhr am Freitag in das Gebäude im Mühlweg, indem sie mehrere Fenster und Türen ...

