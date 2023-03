Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit Wohnmobil

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Freitag, 17.03.2023 kam es gegen 08:50 Uhr in der Friedelsheimer Straße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Zeugenangaben zur Folge habe ein Wohnmobil die Friedelsheimer Straße in Richtung Leininger Straße befahren und hierbei einen geparkten Renault Captur mit der rechten Fahrzeugseite gestreift. Anschließend sei das Wohnmobil davongefahren. Ein Unfallverursacher steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise zu dem beteiligten Wohnmobil und dem verantwortlichen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter:

Telefon: 0621/963-2122 oder

E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell