Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Fussballfeld bei Schule beschmiert und beschädigt

Mannheim (ots)

In der Zeit von Freitag, den 03.03.2023, und Montag, den 06.03.2023, wurde das Minifussballfeld auf dem Gelände Pfingstbergschule in der Winterstraße von bislang Unbekannten mutwillig beschädigt. Der oder die Täter schmierten mit einem schwarzen Farbstift mehrere beleidigende Schriftzüge auf die Bandeninnenseiten und zerschnitten an mehrere Stellen das Ballfangnetz. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert. Der Polizeiposten Mannheim-Rheinau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 878680 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell