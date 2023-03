POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Marchivum mit Farbe beschmiert

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang Unbekannte mehrere Maschinen von einem Bauplatz in der Sulzbacher Straße. Die Täter verschafften sich dabei Zutritt auf das umzäunte Gelände inmitten eines Neubaugebiets und nahmen eine Rüttelplatte, einen Vibrationsstampfer und eine Schubkarre an sich. ...

