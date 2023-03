Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Maschinen von Bauplatz entwendet

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang Unbekannte mehrere Maschinen von einem Bauplatz in der Sulzbacher Straße. Die Täter verschafften sich dabei Zutritt auf das umzäunte Gelände inmitten eines Neubaugebiets und nahmen eine Rüttelplatte, einen Vibrationsstampfer und eine Schubkarre an sich. Aufgrund des Gewichts und Größe der Geräte ist davon auszugehen, dass die Täter diese mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportierten. Der entstandene Diebstahlsschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06201 10030 an das Polizeirevier Weinheim zu melden.

