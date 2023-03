POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht!

Mühlhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 07 Uhr, in einen Baucontainer in der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter drang gewaltsam in das Innere des Containers ein und entwendete mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Schlagbohrmaschine ein ...

