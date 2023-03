Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (122/2023) Gartenlaube im Göttinger Ortsteil Grone ausgebrannt - keine Personen verletzt.

Göttingen (ots)

Göttingen, OT Grone, Sieberweg

Freitagabend, 3. März 2023, gegen 21.30 Uhr

GÖTTINGEN (as) - In einem Schrebergarten im Göttinger Ortsteil Grone ist am Freitagabend (03.03.23) aus bislang unbekannter Ursache ein Gartenhaus bis auf die Grundmauern abgebrannt und vollständig zerstört worden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Passanten bemerkten im Bereich des dortigen Kleingartenvereins die starke Rauchentwicklung und den Feuerschein und wählten umgehend den Notruf.

Die Freiwillige Feuerwehr Grone rückte zusammen mit der Berufsfeuerwehr Göttingen zur Brandbekämpfung an. Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Die Brandursache steht zur Stunde noch nicht fest und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Brandort wurde von der Göttinger Polizei beschlagnahmt.

Das 1. Fachkommissariat hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

