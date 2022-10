Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Geldkassette bei Einbruch entwendet

Hattingen (ots)

Am Vormittag des vergangenen Montags (10.10.) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer in einem Mehrfamilienhaus am Mausegatt befindlichen Wohnung im Erdgeschoss. Durch die Balkontüre gelangten sie ins Wohnungsinnere und durchwühlten dort sämtliche Schubladen. Die Täter entwendeten eine Geldkassette inklusive Bargeld darin und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell