Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fahrradfahrer stürzt bei Kollision mit Pkw

Wetter (ots)

Gegen 15:30 Uhr am vergangenen Sonntag (09.10.) war ein 64-jähriger Wittener mit seinem Rennrad auf der Bachstraße in aufsteigende Fahrtrichtung unterwegs. Als er aus dem Kurvenbereich herausfuhr, bemerkte er den auf der entgegengesetzten Fahrbahn links abbiegenden Audi eines 59-jährigen Mannes aus Witten. Dieser bemerkte den auf in zufahrenden Fahrradfahrer beim Abbiegevorgang jedoch nicht, weshalb es trotz eingeleiteter Bremsung zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 64-jährige Wittener stürzte dabei von seinem Fahrrad und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell