Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (120/2023) Persönliche "Schockmitteilung" an der Haustür - Polizei Duderstadt fahndet nach zwei falschen Polizeibeamten und rät zu besonderer Vorsicht!

Göttingen (ots)

Rollshausen, Ziegeleistraße

Donnerstag, 2. März 2023, gegen 19.30 Uhr

ROLLSHAUSEN (jk) - Die perfide Masche der "Schockanrufe" ist hinlänglich bekannt. In Rollshausen (Landkreis Göttingen) haben falsche Polizeibeamte jetzt erstmals eine "Schockmitteilung" an der Haustür "überbracht". Der davon betroffene Senior reagierte richtig. Zu einem finanziellen Schaden kam es deshalb nicht. Die beiden Betrüger entkamen.

Angesichts der neuen "Tatbegehungsvariante" rät die Polizei zu besonderer Vorsicht und nimmt den Fall auch zum Anlass, den seit Mai 2021 gültigen Polizeidienstausweis erneut vorzustellen.

Zwei unbekannte Männer hatten am Donnerstagabend (02.03.23) gegen 19.30 Uhr in der Ziegeleistraße an der Tür eines Rollshäusers geklingelt und sich als "Beamte der Kriminalpolizei" ausgegeben. Der Senior öffnete daraufhin ein Fenster und sprach mit den beiden Männern. Der eine von beiden habe ihm mutmaßlich eine Art "Dienstausweis" gezeigt und behauptet, dass seine Ehefrau verunglückt sei, so der Senior. Zugleich forderte der Unbekannte Einlass in die Wohnung, um weitere Gespräche zu führen. Der Rollshäuser reagierte genau richtig, ließ die Unbekannten nicht ins Haus und telefonierte stattdessen mit seiner Frau. Diese versicherte ihm, wohlauf zu sein. Die beiden falschen Kriminalbeamten entfernten sich schließlich in unbekannte Richtung. Eine nach ihnen eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

1. Gesprächsführer: Ca. 175 cm groß, schlank, dunkle, kurze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, dunkler Anzug, weißes Hemd, Krawatte, 2. Ca. 145 cm groß, schlank dunkle, kurze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, Anzug.

Beauftragter für Kriminalprävention Marko Otte rät:

"Die echte Polizei gibt Ihnen immer Zeit sich zu vergewissern. Lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen. Hierbei handelt es sich seit 2021 um einen elektronischen Dienstausweis - eine weiße Plastikkarte mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen. Sind Sie sich dennoch unsicher, ob Sie es mit echten Polizeibeamten*innen zu tun haben, fragen Sie telefonisch bei der Polizei nach. Auch die etwas in die Jahre gekommene Kripo-Marke gibt es noch. Sie ist jedoch als Ergänzung des elektronischen Dienstausweises zu sehen und nur gültig im Zusammenhang mit dem gültigen Dienstausweis."

Der gültige Polizeidienstausweis - Wie sieht er aus?

Die Polizei Niedersachsen hat seit Mai 2021 den elektronischen Dienstausweis (eDA). Verschiedene Details sorgen für ein hohes Maß an Fälschungssicherheit und weisen auf den ersten Blick auf die Echtheit des Dokumentes hin. Dazu gehören auf der Vorderseite neben einem Lichtbild und dem Namen der Inhaberin / des Inhabers fünf Hologramme, die das Wappen Niedersachsens zeigen, das je nach Kippwinkel sichtbar wird. Auf der Vorderseite befindet sich auch eine geografische Abbildung mit den Umrissen Niedersachsens, die je nach Lichteinfall zwischen blau und violett changiert. Sogenannte Guillochen, die aus verschlungenen, ununterbrochenen und nach geometrischen Gesetzmäßigkeiten aufgebauten Linien bestehen, und zusätzlich feine Linienmuster erschweren eine widerrechtliche Reproduktion oder gar das Verfälschen des eDA.

Sie sind unsicher?

Alle wichtigen Informationen zum elektronischen Dienstausweis (eDA) sind im Internet auf der Homepage der Polizei Niedersachsen unter https://www.polizei-nds.de/wir_ueber_uns/organisation/technik_und_finanzen/ausstattung/neuer-dienstausweis-fuer-die-polizei-niedersachsen-115481.html abrufbar!

