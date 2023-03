Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (117/2023) Unbekannte stehlen zwei hochwertige Mountainbikes aus Keller in Bilshausen

Göttingen (ots)

Bilshausen, Adolf-Kolping-Ring

Nacht von Montag auf Dienstag, 21. Februar 2023, zwischen 21.00 und 04.30 Uhr

BILSHAUSEN (as) - Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Adolf-Kolping-Ring in Bilshausen (Landkreis Göttingen) sind in der vergangenen Woche ein hochwertiges Pedelec der Marke "Canyon Torque:ON 7" (Foto) sowie ein Mountainbike der Marke "Commencal - Clash Ride 2021" (Foto) im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen.

Die Diebe entkamen unerkannt.

Nach ersten vorliegenden Informationen befanden sich die gestohlenen Bikes im Gemeinschaftskeller des Wohnhauses. Den Schutz der Dunkelheit nutzend, hebelten die Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag (21.02.23) die Kellertür gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Hundegebell weckte die Anwohner am frühen Morgen. Als man nach den Rechten sah, bemerkte man die offenstehende Kellertür und das Fehlen der Fahrräder und verständigte die Polizei. Von den Einbrechern fehlte jede Spur.

Fahrräder wurden im Vorfeld bei eBay-Kleinanzeigen angeboten

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Geschädigte seine Bikes im Vorfeld über eBay-Kleinanzeigen inseriert hatte und hierbei im Kontakt mit einer Vielzahl von Interessenten stand. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Unbekannten auf diese Weise an die Adresse des Verkäufers und damit an den Standort der Räder gelangten. Ob es zwischen Inserat und dem späteren Einbruch ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Marko Otte, Präventionsbeauftragter der Göttinger, warnt in diesem Zusammenhang leichtfertig mit persönlichen Daten umzugehen: "Seien Sie sparsam mit Ihren persönlichen Daten. Sobald Sie Ihre Wohnanschrift für einen möglichen Verkaufs- oder Besichtigungstermin bekannt geben, kann dies natürlich auch ungebetene Gäste auf den Plan rufen - dies besonders bei hochwertigen Artikeln." Als alternative Treffpunkte bevorzugt der Fachmann in diesen Fällen z.B. öffentliche Parkplätze in der Nähe der Wohnanschrift, die keine Rückschlüsse auf die persönliche Wohnanschrift schließen lassen. "Auch ist es ratsam, diese Treffen in Begleitung durchzuführen", so Otte weiter.

Ein Tipp für Kellerräume und Gemeinschaftsräume: Verhindern Sie die Einsehbarkeit durch Kellerfenster oder Türen mit Glasausschnitt mittels einfacher Fensterfolie. So kommt Licht in den Raum, aber Blicke müssen draußen bleiben! Denn je größer der Anreiz, desto höher die kriminelle Energie, die die Täter bereit sind aufzuwenden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem Einbruch nehmen die Ermittler des Polizeikommissariats Duderstadt unter der 05527/98010 entgegen.

