Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (114/2023) Reifen platt, Auto erheblich beschädigt, Unfallbeteiligter unbekannt - Polizei sucht Mann mit dunklem PKW und Zeugen für Unfall in Duderstadt

Göttingen (ots)

Duderstadt, mutmaßlich Kreuzungsbereich Hindenburgring/Göttinger Straße Dienstag, 14. Februar 2023, zwischen 12.10 und 12.20 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Beim Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten dunklen Fahrzeug ist am Ford Ka einer Frau aus dem Eichsfeldkreis (Thüringen) am 14. Februar in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ein geschätzter Schaden in Höhe von 6.000 Euro entstanden.

Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich der Unfall etwa gegen 12.10 Uhr vermutlich im Bereich Hindenburgring/Göttinger Straße. Nach Schilderung der Autofahrerin war sie mit ihrem Wagen auf dem Hindenburgring in Richtung EDEKA unterwegs, als in Höhe der Kreuzung zur Göttinger Straße plötzlich von rechts ein unbekannter dunkler PKW aus einer Grundstücksausfahrt gekommen und aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Fahrzeug zusammengestoßen sei.

Der Fahrer des dunklen Autos und auch sie seien sodann ausgestiegen und hätten sich kurz unterhalten. Anschließend setzte der unbekannte Mann die Fahrt fort. Seine Personalien sind unbekannt.

Auf der Nordhäuser Straße zwischen Duderstadt und Ecklingerode (Thüringen) habe die Frau dann wenig später wegen eines platten Reifens anhalten müssen. Hierbei habe sie festgestellt, dass ihr Wagen weitere frische Unfallschäden aufwies.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05527/98010 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell