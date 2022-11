Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnhaus ausgebrannt

Blaubach (Kreis Kusel) (ots)

Am Sonntagnachmittag ist in Blaubach ein Wohnhaus in Brand geraten. Die alleinige Bewohnerin des Gebäudes bemerkte das Feuer gegen 17.45 Uhr und verständigte die Feuerwehr.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Es brannte bis auf die Grundmauern nieder. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Ein Sachverständiger soll hinzugezogen werden. Aktuell kann der Brandort allerdings nicht betreten werden, da das Haus einsturzgefährdet ist. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell