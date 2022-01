Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Auffahrunfall auf der L 573

Heek (ots)

Zu spät bemerkt, dass Fahrzeuge vor ihr langsam fuhren und im Begriff waren, gerade erst wieder zu beschleunigten, hat eine 63 Jahre alte Autofahrerin in Heek. Die Heekerin fuhr daraufhin auf den Wagen einer 48 Jahre alten Ahauserin auf. Beide hatten zuvor die Landesstraße 573 am Mittwoch gegen 17.55 Uhr aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Heek befahren, als es kurz vor der Ampel (Anschlussstelle BAB A31/Benzstraße) zu dem Auffahrunfall kam. Der Beifahrer der Ahauserin, ein 53 Jahre alter Ahauser, verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 600 Euro.

