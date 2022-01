Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nienkamp

Weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

In ein weiteres Haus im Wohngebiet "Am Quellberg" brachen bislang unbekannte Täter ein. Sie hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Straße "Nienkamp" auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Angaben zum Diebesgut konnten bisher noch nicht gemacht werden.

Der Einbruchszeitraum liegt zwischen dem 27.12.2021 und dem 03.01.2022.

Hinweis bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell