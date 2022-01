Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Gewerbestraße, Weseler Straße

Unbekannte Täter beschädigen Geschäftstüren - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

In der Nacht vom 03.01.2022 auf den 04.01.2022 beschädigten unbekannte Täter gleich an drei Geschäften in Dülmen, Buldern Eingangs- oder Notausgangstüren.

Auf der Gewerbestraße beschädigten sie mit Hilfe eines Einkaufswagen die Schaufensterscheiben eines Discounters.

Auf der Weseler Straße versuchten sie bei einem Geschäft mit einem Gullydeckel die Fensterscheibe einer Fluchttür einzuwerfen. Bei einem anderen Geschäft, ebenfalls auf der Weseler Straße, traten sie mehrfach gegen die Eingangstür (Schiebetür).

In allen Fällen blieb den Tätern der Zugang zum Geschäft verwehrt und sie gelangten nicht ins Innere.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

