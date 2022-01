Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße/ Aufzugtür am Bahnhof beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine 14-jährige Münsteranerin soll die Glastür eines Aufzugs am Bahnhof Appelhülsen beschädigt haben. In der Nacht zu Dienstag (04.01.22)hörte ein Zeuge gegen 2 Uhr Geräusche. Am Bahnhof trafen die Polizisten auf fünf Jugendliche. Die 14-Jährige gab an, dass ihre Freunde aufgrund eines technischen Defekts am Aufzug die Türen nicht mehr öffnen konnten. Sie habe sie befreien wollen und deswegen die Scheibe mit einem Stein zerstört. Die Polizei ermittelt nun.

