Versuchter Geschäftseinbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 01.01.2022 (04.30 Uhr) bis 03.01.2022 (9.00 Uhr), durch das Aufstechen eines Schlosses einer Notausgangstür, in ein Elektrogeschäft auf der Hansestraße in Coesfeld zu gelangen. Bereits in der Silvesternacht beschädigten unbekannte Täter die Alarmanlage des Fachmarkts.

Auf Grund der Bauart der Notausgangstür gelang es den Tätern jedoch nicht ins Innere des Geschäfts zu gelangen.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

