Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlägt an

Gronau (ots)

Auf den Cannabiswirkstoff THC schlug am Mittwochnachmittag ein Drogentest an. Polizeibeamte hatten einen 24 Jahre alten Autofahrer auf der Enscheder Straße angehalten. Er habe am Vortag einen Joint geraucht, gab der Enscheder an. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Missbrauch der verbotenen Substanz exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

