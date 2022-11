POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weilerbach (ots) - Am gestrigen Freitag, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt in Weilerbach aus den Jackentaschen zweier Kundinnen die Geldbörsen. Im Anschluss wurden durch die unbekannten Täter mit einer der entwendeten Debitkarten an einem Bankautomaten Bargeld abgehoben. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. Eine der Geschädigten gab Hinweise ...

mehr