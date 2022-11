Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl mit Verwertungstat

Weilerbach (ots)

Am gestrigen Freitag, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt in Weilerbach aus den Jackentaschen zweier Kundinnen die Geldbörsen. Im Anschluss wurden durch die unbekannten Täter mit einer der entwendeten Debitkarten an einem Bankautomaten Bargeld abgehoben. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. Eine der Geschädigten gab Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen. Der Mann war ca. 1,50 m-1,60 m groß, hatte dunkle kurze Haare, trug eine schwarze Jacke und war von kräftiger Statur. Die Polizei bittet um Täterhinweise. Wahrnehmungen in vorliegender Sache nimmt die Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 oder per Email unter KDkaiserslautern.KDD@polizei.rlp.de entgegen.|pvd

