Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (113/2023) An Ampel wartenden BMW in Geismar mutmaßlich mit Geldstück beworfen - Polizei sucht unbekannten kleinen Jungen und Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Kiesseestraße/Hauptstraße

Freitag, 10. Februar 2023, gegen 14.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei in Göttingen ist auf der Suche nach einem unbekannten kleinen Jungen, der am frühen Nachmittag des 10. Februar (Freitag) in Geismar einen an einer roten Ampel haltenden BMW mutmaßlich mit einem Geldstück beworfen haben soll. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.00 Uhr an der Kreuzung Kiesseestraße/Hauptstraße. Beim Aufprall der Münze entstand Sachschaden.

Nach Schilderung des betroffenen BMW-Fahrers habe sich der unbekannte Junge in Begleitung eines weiteren Jungen befunden. Letzterer habe gegenüber dem Autofahrer auf Nachfrage angegeben, dass er den vermeintlichen Werfer lediglich vom Sehen her kennen würde.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell