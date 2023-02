Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (110/2023) Versuchter Raub - 51-Jährige auf Parkplatz am Bahnhof in Herzberg überfallen, Täter flüchtet ohne Beute

Göttingen (ots)

Herzberg, Joachim-Gießner-Weg, Parkplatz des Hauptbahnhofes Herzberg am Harz

Samstag, 18. Februar 2023, 20.40 Uhr

HERZBERG (as) - In Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) ist am Samstagabend (18.02.23) gegen 20.40 Uhr eine 51 Jahre alte Frau von einem Unbekannten überfallen worden. Der Mann versuchte ihr dabei ihre Handtasche und ihren Rucksack zu entreißen. Die Tat ereignete sich unmittelbar auf dem Parkplatz des Hauptbahnhofes in Herzberg.

Als sich die Frau aus dem Landkreis Göttingen gegenüber dem Angreifer wehrte und ihre Taschen mit aller Kraft festhielt, schlug ihr der Unbekannte in das Gesicht. Die 51-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Frau schloss sich daraufhin in ihren Pkw ein und alarmierte die Beamten über den Polizeinotruf. Eine nach dem Unbekannten eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Zur Täterbeschreibung ist bislang nicht viel bekannt: der Angreifer war männlich, ca. 175 cm groß, dunkle Bekleidung, als Oberbekleidung ein dunkler Hoodie oder Jacke, hatte eine Kapuze auf dem Kopf getragen, wobei die Person den Kragen der Oberbekleidung weit ins Gesicht gezogen hatte.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

