Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (108/2023) Ursache geklärt: Vorsätzliche Brandstiftung löste Brand in der Londonstraße auf dem Holtenser Berg in Göttingen aus

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (as) - Das offensichtlich vorsätzliche Entzünden von Mobiliar in seiner Wohnung hat am vergangenen Samstagmorgen (18.02.23) den Großbrand in einem Mehrparteienhaus im Göttinger Stadtteil Holtenser Berg ausgelöst (siehe auch unsere Pressemeldung 96, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5445593). Das haben Auswertungen von Zeugenaussagen und Untersuchungen an der Brandstelle ergeben.

Was den 51-Jährigen zu seiner Handlung bewegte ist unverändert Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Beschlagnahme der Wohnung wurde zwischenzeitig aufgehoben. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen weiterhin noch nicht vor.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen erließ das Amtsgericht Göttingen einen Untersuchungshaftbefehl wegen Verdachts der besonders schweren Brandstiftung gegen den 51 Jahre alten Mieter.

Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell