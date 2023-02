Göttingen (ots) - Göttingen, Kasseler Landstraße, Höhe Gotteslager Mittwoch, 22. Februar 2023, 11.50 Uhr GÖTTINGEN (as) - Bei einem Verkehrsunfall in der Kasseler Landstraße in Göttingen ist ein 69 Jahre alter Radfahrer am Mittwochmittag (22.02.23) gegen 11.50 Uhr schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit ...

mehr