Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (102/2023) Radfahrer nach Unfall auf der Kasseler Landstraße schwer verletzt - Unfallzeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Kasseler Landstraße, Höhe Gotteslager

Mittwoch, 22. Februar 2023, 11.50 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Bei einem Verkehrsunfall in der Kasseler Landstraße in Göttingen ist ein 69 Jahre alter Radfahrer am Mittwochmittag (22.02.23) gegen 11.50 Uhr schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Göttinger Klinik eingeliefert.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 69-jährige Göttinger mit seinem Fahrrad mutmaßlich in Höhe Gotteslager die Straße überqueren und wurde dabei von einem herannahenden VW-Transporter eines 53-Jährigen aus dem Landkreis Göttingen erfasst. Ob der Senior sein Fahrrad zu diesem Zeitpunkt fuhr oder schob ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Fahrer des Transporters erkannte den auf der Straße befindlichen Mann augenscheinlich zu spät und erfasste ihn nahezu ungebremst. Der 69-Jährige wurde in Folge dessen auf die Fahrbahn geschleudert und kam einige Meter weiter zum Liegen. Hierbei erlitt er schwere Kopfverletzungen und wurde unter Begleitung eines Notarztes in die Notaufnahme einer Göttinger Klinik gebracht. Sein Zustand wird dort zur Stunde als stabil eingestuft. Der Fahrer des Transporters erlitt unterdessen einen Schock und konnte zunächst nicht zum Unfallhergang befragt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden ein Unfallgutachter zur Unglücksstelle entsandt und die Beschlagnahme des beteiligten Transporters veranlasst.

Die Kasseler Landstraße musste in Richtung stadtauswärts für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz befanden sich neben Beamten des ESD 1 und des ESD 2 auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Göttingen unter der Rufnummer 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell