POL-GÖ: (109/2023) Unbekannte entwenden kompletten Bauwagen - Polizei Hann. Münden bittet um Hinweise (Foto)

Göttingen (ots)

Hann. Münden, OT Hedemünden, Am Rischenbach, Baustelle zwischen Kirchweg und Graseweg

Zeitraum zwischen 06. und 21. Februar 2023

HEDEMÜNDEN (as) - Von einem Lagerplatz unweit der Straße Am Rischenbach im Hann. Mündener Ortsteil Hedemünden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 06. und 21. Februar 2023 einen kompletten Bauwagen gestohlen.

Wie den Mitarbeitern einer Baufirma erst am vergangenen Dienstag auffiel, befand sich der Anhänger mit Eichsfelder-Zulassung (EIC) nicht mehr an seinem vorgesehenen Stellplatz unweit Am Rischenweg. Dieser wurde Anfang Februar (06.02.23) dort abgestellt und seitdem als Lagerraum genutzt. Eine besondere Sicherung war bei dem Wagen nicht vorhanden, so dass er hinter jeden Pkw hätte gehängt werden können. Neben seiner auffälligen orangenen Farbe weist der Bauwagen einen großen Firmenaufkleber auf. An den Seitenteilen befinden sich Werbetafeln, die nach Entfernung sichtbare Löcher in den Seitenwänden hinterließen würden.

Der Gesamtwert wird auf ca. 2000 Euro geschätzt, Hinweise auf die Diebe gibt es aktuell nicht. Es wird vermutet, dass sie den Anhänger an ein Fahrzeug hängten und dann unbemerkt davonfuhren.

Die Polizei fragt: wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben, die sich im genannten Zeitraum im Bereich Am Rischenbach in Hedemünden befunden haben? Wem ist der auffällige orangene Bauwagen an einem Fahrzeug aufgefallen, welches sich vom Rischenweg entfernte? Wer kann Angaben zum aktuellen Standort des Bauwagens machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

