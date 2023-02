Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugenaufruf nach Raubüberfall

NACHTRAGSMELDUNG

Achern (ots)

Die umfangreichen Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei Offenburg nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Fautenbacher Straße am 9. Januar haben mittlerweile zur Klärung des Falles geführt.

So brachten die Befragungen des überfallenen Tankstellenmitarbeiters sowie Vernehmungen mehrerer Zeugen die Ermittler auf die Spur eines 22-Jährigen. Nachdem sich der Tatverdacht gegen den Anfang 20 Jahre alten Mann im weiteren Verlauf erhärtete und der Ermittlungsdruck zu groß wurde, stellte er sich schließlich am Mittwochmorgen der Polizei.

Gegen den 22-Jährigen richtet sich nun ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung. Je nach Ausgang des Verfahrens muss er mit einer Freiheitsstrafe rechnen.

/ya

Ursprungsmeldung vom 09.01.2023, 10.09 Uhr

Achern - Zeugenaufruf nach Raubüberfall

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben nach einem Überfall auf eine Tankstelle in der Fautenbacher Straße am späten Samstagabend Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll ein noch unbekannter vermummter Mann kurz nach 23 Uhr die Filiale betreten und unter Vorhalt eines Messers Tageseinnahmen im dreistelligen Bereich erbeutet haben. Der Unbekannte wird als Anfang 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und schwarz bekleidet beschrieben. An seiner Hose sollen blaue Streifen angebracht gewesen sein. Außerdem wird er als blauäugig und blond dargestellt.

Die Ermittler nehmen unter der Rufnummer 0781 21-2820 Hinweise entgegen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell