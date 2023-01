LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Altenburg (ots) - Schmölln: Die Polizei kontrollierte am Mittwoch (11.01.2023) zwischen Schmölln und Großstöbnitz am Abzweig Zschernitzsch die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. In der Zeit von 14:30 bis 21:30 Uhr wurden dabei 26 Verstöße registriert. 20 Fahrzeugführer müssen nun mit einem Verwarngeld und 6 Fahrer mit einem Bußgeld rechnen. Der Tagesspitzenreiter fuhr mit seinem BMW 105 km/h. ...

mehr