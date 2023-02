Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (111/2023) Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Bad Lauterberg - Polizei sucht nach Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Germelmannstraße / Sebastian-Kneipp-Promenade Nacht von Samstag, 18. Februar auf Sonntag, 19. Februar 2023

BAD LAUTERBERG (as) - In der Nacht von Samstagabend auf Sonntagmorgen (19.02.23) versuchten Unbekannte zwischen 18.00 und 10.00 Uhr die Haustüren von gleich zwei Mehrfamilienhäusern in der Germelmannstraße, bzw. Sebastian-Kneipp-Promenade in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) aufzuhebeln. Das Eindringen misslang.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher mutmaßlich mit einem unbekannten Werkzeug an den Hauseingangstüren der Wohnhäuser, um sich so Zutritt in das Innere zu verschaffen. Die Täter scheiterten jedoch in ihrem Vorhaben und entkamen unerkannt.

Die Ermittler des Polizeikommissariats Bad Lauterberg gehen aufgrund der räumlichen Nähe davon aus, dass sich dieselben Täter an den in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Häusern zu schaffen machten. Der entstandene Gesamtschaden an den Türen wird mit schätzungsweise 1.000 Euro angegeben.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei in Bad Lauterberg zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell