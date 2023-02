Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (115/2023) Feuer in Nienhagen und Adelebsen - Technische Defekte in beiden Fällen Brandursache, polizeiliche Ermittlungen abgeschlossen

Göttingen (ots)

NIENHAGEN/ADELEBSEN (jk) - Die Ermittlungen zum Brand in einem Gasthaus in Nienhagen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5432824) und in einer Spielothek in Adelebsen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5446829) sind aus polizeilicher Sicht abgeschlossen.

Als Ursache der Feuer wird in beiden Fällen ein technischer Defekt angenommen.

Die Beschlagnahmen der Brandorte wurden inzwischen aufgehoben. Offizielle Zahlen zu den jeweiligen Schadenshöhen liegen noch nicht vor.

