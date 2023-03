Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (119/2023) Unfall auf der Langen Straße in Dransfeld: Geparkter VW im Vorbeifahren am Außenspiegel beschädigt, Polizei fahndet nach dunklem Kombi mit GÖ-Kennzeichen

Dransfeld, Lange Straße

Freitag, 3. März 2023, gegen 07.25 Uhr

DRANSFELD (jk) - Der Fahrer eines dunklen Kombi mit GÖ-Kennzeichen hat nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitagmorgen (03.03.23) gegen 07.25 Uhr auf der Langen Straße (Bundesstraße 3) in Dransfeld (Landkreis Göttingen) einen am Fahrbahnrand geparkten VW im Vorbeifahren am Außenspiegel beschädigt. Eine andere Autofahrerin beobachte, wie der mutmaßliche Unfallfahrer anschließend kurz anhielt und die Warnblinkanlage einschaltete, dann aber in Richtung Hann. Münden weiterfuhr.

Bei der Berührung der beiden Fahrzeuge ging der Spiegel des silberfarbenen VW zu Bruch. Der entstandene Schaden beläuft sich vermutlich auf etwa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten dunklen Kombi nimmt die Polizeistation Dransfeld unter Telefon 05502/999 79-0 entgegen.

