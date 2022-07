Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auf fehlende Fahrerlaubnis selbst hingewiesen

Speyer (ots)

Ein 18-jähriger Mann machte eine Polizeistreife am 09.07.2022 um 15:20 Uhr selbst auf seine fehlende Fahrpraxis aufmerksam. An der Kreuzung Vogelgesang/ Remlingstraße würgte er mehrfach seinen PKW ab und verursachte so eine sich aufstauende Fahrzeugschlange hinter sich, in welcher auch die Polizeistreife stand. Die Polizeibeamten stellten fest, dass weder der 18-jährige Fahrer noch sein Beifahrer angegurtet waren. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 18-Jährige überdies nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Fahrt wurde beendet und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

