Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Feuerwehrlöscher entleert + Fast zwei Promille gepustet + Auseinandersetzung vor der Millerhall + Trotz Hausverbots Asylunterkunft nicht verlassen + LKW verliert Eisplatten

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 05.04.2022

Lollar: Feuerwehrlöscher entleert

Bei zwei Taten im Auweg entleerten Unbekannten einen Feuerlöscher. Einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro richteten Unbekannte auf einem Firmenparkplatz an. Die Täter schlugen zwischen 13.00 Uhr am Freitag und 06.30 Uhr am Montag die Scheibe eines Fiat ein und versuchten offenbar das Fahrzeug zu starten. Nachdem der Startversuch misslang, besprühten sie mit einem Feuerlöscher den Innenraum des PKW. Offenbar mit Hebelwerkzeug machten sich Unbekannte an der Tür eines Fachgeschäftes zu schaffen. Zwischen 11.30 Uhr am Sonntag und 08.00 Uhr am Montag hebelten sie die Tür auf. Sie steckten Elektrogeräte ein, entleerten auch hier einen Feuerlöscher und flüchteten anschließend. Die Polizei prüft, ob die Taten im Zusammenhang stehen. Wer hat dort in den fraglichen Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Gießen: Fast zwei Promille gepustet

Durch seine Fahrweise fiel ein 45-jähriger Autofahrer drei Polizisten auf dem Weg von Gießen in Richtung Heuchelheim auf. Die Beamten, die privat auf dem Weg nach Hause waren, folgten dem Autofahrer, informierten ihre Kollegen und sprachen den Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Er pustete stattliche 1,95 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Gießen: Lederjacke aus Keller gestohlen

Mit einer Lederjacke verschwanden Unbekannte nach einem Kellereinbruch im Rabenweg. Am Montag zwischen 17.35 und 17.45 Uhr betraten die Einbrecher das Grundstück eines Einfamilienhauses und brachen eine Kellertür auf. Mit der Beute flüchtete sie anschließend. Ein Nachbar beobachtete die Männer. Beschreibung der Tatverdächtigen: Einer trug einen hellen Mantel, eine blaue Jeans und ein dunkles Basecap mit hellem Logo. Der Andere war mit einer dunklen Steppjacke, einer blauen Jeans, einem schwarz-weißen Basecap und dunklen Sneakern mit heller Sohle bekleidet. Er hatte einen dunklen Rucksack und eine Plastiktüte dabei. Beide Männer trugen unter ihren Jacken einen dunklen Kapuzenpullover. Wem sind die beiden beschriebenen Personen ebenfalls aufgefallen? Wer kann Angaben zu deren Identitäten machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Kühlschrank, Tretroller und Hasen entwendet

In der Alten-Busecker-Straße hatten es Unbekannte auf einen Kühlschrank, Tretroller, einen Hasenstall und Hasen abgesehen. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Montagvormittag und erstattete Anzeige. Wer hat die Diebstähle beobachtet? Wer hat in den letzten Tagen verdächtige Personen beobachtet, die u. a. einen Kühlschrank in ein Fahrzeug getragen haben? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Reiskirchen: Trotz Entstempelung gefahren

Bei einer Kontrolle im Harbacher Weg in Ettingshausen fiel ein 25-jähriger Autofahrer auf. An seinem Kennzeichen war die Zulassungsplakette manipuliert. Eine Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen Anfang März entstempelt worden waren. Für das Fahrzeug war der Versicherungsschutz bereits am 08. Oktober erloschen. Die Beamten stellten die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung sicher. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Gießen: Auseinandersetzung vor der Millerhall

Vor der Millerhall in der Grünberger Straße geriet am Montag gegen 17.40 Uhr ein 34-jähriger aus Gießen mit einer Familie in Streit. In dessen Verlauf schlug und trat der Gießener einen 45-jährigen Marburger. Als sich andere Familienmitglieder einmischten, trat er eine Frau aus Marburg und verletzte diese leicht am Finger. Polizisten nahmen den 34-Jährigen fest und anschließend mit auf die Wache. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Verlauf der Geschehnisse machen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Trotz Hausverbots Asylunterkunft nicht verlassen

Am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr kam es in der Asylunterkunft in der Straße "Stolzenmorgen" zu einem polizeilichen Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen erhielten eine 30-Jährige und ein 35-Jähriger ein Hausverbot. Sie verließen die Einrichtung nicht, schrien und wurden aggressiv. Als eine Streife eintraf und das ukrainische Duo kontrollieren wollte, kam es zu Widerstandhandlungen. Dabei verletzt sich die Ukrainerin leicht an der Stirn. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfälle:

A5/Grünberg: LKW verliert Eisplatten

Ein 37-Jähriger in einem LKW mit Anhänger und ein 50-jähriger Mann in einem Seat befuhren hintereinander die Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Dabei lösten sich Eisplatten vom Dach des Anhängers und flogen gegen die Windschutzscheibe des Seat. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A5/Grünberg: Beim Ausparken LKW touchiert

Montagabend (04.April) gegen 22.10 Uhr touchierte ein 58-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger auf der Tank- und Rastanlage Reinhardshain beim Ausparken den geparkten LKW eines 47-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A485/Gießen: Auffahrunfall

Ein 64-jähriger Mann in einem Peugeot und ein 53-jähriger Mann in einem LKW befuhren hintereinander den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 485 von Langgöns nach Marburg. Circa 200 Meter vor der Anschlussstelle zur A480 in Richtung Wettenberg fuhr der LKW-Fahrer auf den Peugeot auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Beim Einparken LKW beschädigt

Am Montag (04.April) gegen 20.00 Uhr beabsichtigte ein 49-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger auf einem Parkstreifen in der Gottlieb-Daimler-Straße einzuparken und beschädigte den Anhänger eines geparkten LKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Vorfahrt missachtet

Eine 57-jährige Frau aus Wölfersheim in einem Skoda befuhr am Montag (04.April) gegen 15.40 Uhr von Rodheim nach Steinheim. An der Kreuzung zur Bundesstraße 457 übersah die Skoda-Fahrerin offenbar den BMW eines 30-Jährigen, der von Hungen in Richtung Nidda unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar: Pfosten umgefahren

Ein 31-jähriger Mann in einem VW Crafter beabsichtigte am Dienstag (05.April) gegen 10.30 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung aus der Zufahrt einer Bankfiliale in der Marburger Straße zu fahren. Dabei übersah der VW-Fahrer offenbar einen einbetonierten Pfosten und fuhr dagegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Fernwald: Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund von Sekundenschlaf kam am Dienstag (05.April) gegen 10.15 Uhr ein 62-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger auf der Bundesautobahn 5 von der Fahrbahn ab. Der LKW-Fahrer befuhr die A5 in Richtung Frankfurt, kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten, durchbrach einen Wildschutzzaun und fuhr in ein angrenzendes Gebüsch. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

