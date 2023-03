Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen!

Mühlhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 07 Uhr, in einen Baucontainer in der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter drang gewaltsam in das Innere des Containers ein und entwendete mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Schlagbohrmaschine ein Elektrofuchsschwanz, sowie einen Elektrofräser - alles von der Marke Makita. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei über 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Mühlhausen, unter der Telefonnummer 06222-662850, zu melden.

