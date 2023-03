POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergrippe - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Bereits am Freitag, den 03.03.2022 gegen 11:30 Uhr kollidierte in der Plöck ein unbekannter Radfahrer mit einem Fußgänger und flüchtete anschließend. Der Radler war mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Universitätsplatz unterwegs, als er den am Straßenrand laufenden 53-jährigen Fußgänger am Bein touchierte und verletzte. Trotz ...

